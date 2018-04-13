أحياء في القاهرة بلا مياه

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة الجمعة أنه سيتم قطع المياه عن ست مناطق في شبرا شمالي العاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان أن المناطق المعنية تشمل كلا من أرض جاربديان، ومساكن أسكو، وشارع سعد سليم، فضلا عن مساكن محيي القبلية والبحرية، وشارع معمل الألبان.

وسيتم قطع المياه اعتبارا من الساعة الـ10 صباحا السبت وحتى الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأحد.

وعزت الشركة القرار إلى قيام جهاز تعمير القاهرة بتحويل مسار خط مياه يتعارض مع أعمال استكمال تنفيذ كوبري محور روض الفرج، داعية المواطنين والمرافق الحيوية في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ تدابير لتلبية احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت الشركة من جهة أخرى أنها اتخذت إجراءات لمواكبة انقطاع المياه بينها توفير سيارات مياه متحركة وخط اتصال لمساعدة المواطنين عند الحاجة.