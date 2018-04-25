الكافيين متهم بزيادة وزن المواليد

أظهرت دراسة طبية حديثة وجود ارتباط بين تناول الحوامل للكافيين، وإنجاب اطفال زائدي الوزن.

درس الباحثون بيانات تناول الكافيين لأكثر من 50 ألف أم ومدى زيادة وزن أطفالهن خلال فترة الطفولة.

كشفت الدراسة أن النساء اللواتي تناولن ما بين 50 و 199 ميليغرام من الكافيين (نحو نصف كوب إلى كوبين كبيرين من القهوة) يوميا، كن أكثر عرضة لإنجاب أطفال زائدي الوزن بشكل مفرط بحلول العام الأول، وذلك إذا ما قورن بمن تناولن أقل من 50 مليجراما يوميا.

وارتفع معدل زيادة وزن الأطفال مع زيادة معدل استهلاك النساء للكافيين.

فبين الحوامل اللائي احتسين ما بين 200 و 299 مليغراما من الكافيين يوميا، كان الأطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 22 في المئة.

أما من تجاوز استهلاكهن 300 مليغرام فكانت نسبة زيادة وزن أطفالهن، بواقع 45 في المئة.

وقالت كبيرة الباحثين إليني بابادوبلو من المعهد النرويجي للصحة العامة إن "زيادة الوزن المتعلقة بالكافيين لدى الأطفال قد تصل إلى البدانة في مرحلة لاحقة".

وأضافت” تدعم نتائج الدراسة التوصيات الحالية بضرورة تقليص تناول الكافيين خلال الحمل إلى أقل من 200 مليجرام يوميا".

وأظهرت دراسات سابقة أن الكافيين يمر بسرعة عبر المشيمة، وأن استهلاكه قد يسهم في زيادة الوزن المفرطة عن طريق تغيير التحكم في الشهية لدى الطفل أو التأثير في مناطق الدماغ التي تلعب دورا في تنظيم النمو والتمثيل الغذائي.