وفاة عالم بريطاني ساهم في فك شفرة الجينات

توفي العالم البريطاني الحاصل على جائزة نوبل والذي ساهم في فك شفرة الجينات الوراثية الإنسانية جون سولستون الجمعة عن عمر 75 عاما.

وحصل سولستون على جائزة نوبل في الطب عام 2002 لأبحاثه فيما يتعلق بتأثير الجينات على عمل الخلايا في الكائنات الحية.

وقاد فريقا بريطانيا في مشروع دولي لفك الجينات الوراثية، والذي ساهم في ترتيب ثلث الجينات.

أسس معهد سانغر بالقرب من كامبريدج، الذي أصبح يعرف لاحقا باسم "مركز سانغر"، و أحد أهم مراكز أبحاث الجينات في العالم.

وقالت صحف بريطانية إن سولستون كان حريصا على أن تكون المعلومات المتعلقة بالجينات الوراثية متاحة للعامة.

ولد في آذار/مارس عام 1942 وكان لديه اهتمام منذ الصغر بعمل الكائنات الحية.

حصل على بكالوريوس في الكيمياء العضوية من جامعة كامبريدج عام 1963 وأجرى العديد من الأبحاث في الولايات المتحدة وأستراليا.

كان قبل وفاته أستاذا ورئيسا لمعهد العلوم والأخلاق والابتكار في جامعة مانشستر.