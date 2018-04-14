ماي: الضربة المشتركة عادلة وقانونية

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت أن الضربات التي نفذتها بلادها إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا على سورية "رسالة واضحة" ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.

وصرحت ماي في مؤتمر صحافي بأن "هذا العمل الجماعي يوجه رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضافت أن النظام السوري لديه "سجل فظيع" من استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددة أن الضربة المشتركة "عادلة وقانونية".

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البنتاغون الضربة كانت دقيقة وشاملة وفعالة

وأوضحت ماي أنه كان من الضروري التحرك بسرعة من دون انتظار موافقة البرلمان، لكن ذلك أثار انتقادات المعارضة في بلادها.

وعلى غرار تصريحات أميركية وفرنسية، أكدت ماي نجاح الضربات البريطانية ضد ثلاثة مواقع لتخزين وتصنيع الأسلحة الكيميائية في سورية.