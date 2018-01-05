فيروس يمنح مرضى سرطان الدماغ أملا جديدا

اكتشف علماء فيروسا يسمى Reovirus يمكن حقنه مباشرة في مجرى الدم لتحفيز الجهاز المناعي والمساعدة في التخلص من الخلايا السرطانية في الدماغ.

وذكر موقع economictimes أن هذا الفيروس يساعد مرضى الأورام السرطانية في الدماغ أو الأورام الأخرى التي انتشرت حتى وصلت إليه.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن العلماء يأملون أن يساعد هذا الاكتشاف على علاج أمراض سرطان الدماغ غير القابلة للشفاء.

ويعتقد العلماء، حسب الدراسة المنشورة في دورية Science Translational Medicine، أنه بحقن هذا الفيروس في مجرى الدم فإنه يستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي (الفاصل بين مجرى الدم والدماغ، ويحمي الدماغ من دخول مواد ضارة به من مجرى الدم) للوصول إلى الورم داخل الدماغ، وهناك يتم تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة وقتل الخلايا السرطانية

وقال طبيب الأورام في جامعة ليدز البريطانية التي شاركت في إجراء الدراسة عادل سامسون إنها المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف فيروس علاجي يمكنه اختراق الحاجز الدموي الدماغي.

وقال إن هذا العلاج يتيح "إمكانية علاج المزيد من المرضى ممن يعانون من سرطانات دماغية حادة".