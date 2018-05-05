كلاسيكو إسبانيا بالأرقام!

يترقب مشجعو كرة القدم بشغف شديد مواجهة الكلاسيكو المرتقبة الأحد، بين قطبي كرة القدم الاسبانية برشلونة المتوج بطلا للدوري والكأس المحليين، وغريمه ريال مدريد الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

والكلاسيكو تعتبر واحدة من أكثر المباريات متابعة على مستوى العالم بسبب الندية بين الفريقين، وما يمتلكاه من مهارات قوية وقاعدة جماهيرية.

وفي ما يلي نستعرض بعض الأرقام عن هذه المواجهة:

3.3

معدل الأهداف في مباريات "الكلاسيكو" في الدوري الإسباني. منذ عام 2000، ومن أصل 52 مباراة في مختلف المسابقات، انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي وكان ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

15

فارق النقاط بين برشلونة المتصدر وغريمه ريال صاحب المركز الثالث. توج النادي الكاتالوني بطلا لاسبانيا نهاية الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى منذ العام 2008، يقام "كلاسيكو" من دون أن يكون له تأثير على مآل البطولة.

25

الرقم القياسي لعدد الأهداف في "الكلاسيكو" في مختلف المسابقات، ويحمله نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، متقدما على مواطنه أسطورة ريال الراحل ألفريدو دي ستيفانو (18 هدفا). أما نجم الريال الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيحل ثالثا بـ 17 هدفا.

32

العدد الحالي لأهداف ميسي في الدوري هذا الموسم، والذي وضعه في صدارة ترتيب الهدافين متقدما على رونالدو الثاني برصيد 24 هدفا . ويعود المركز الثالث لزميل ميسي الأوروغوياني لويس سواريز بـ23 هدفا.

33 مقابل 25

يحمل ريال الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري بـ33 لقبا، يليه برشلونة الذي توج هذا الموسم بلقبه الـ 25، وذلك في إحصاءات منذ انطلاق الدوري الإسباني في موسم 1928-1929. أحرز الناديان بمفردهما ثلثي الألقاب في تاريخ "الليغا".

43

يحمل المدافع السابق للنادي الملكي مانولو سانشيز الرقم القياسي لعدد مباريات "الكلاسيكو" وهو 43.

82 مقابل 87

سجل برشلونة 87 هدفا في الدوري مقابل 82 للريال، وهما أفضل خطي هجوم في "الليغا"، علما أنهما خاضا مباراة أقل عن باقي منافسيهما.

116

أقيمت أول مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في 13 أيار/مايو 1902، أي قبل 116 عاما. لكن كلمة "كلاسيكو" التي باتت مرادفا للمواجهة التاريخية بين الفريقين فتعتبر جديدة نسبيا إذ اعتمدتها الصحافة لكي تحل بدلا من التسمية القديمة التاريخية "مدريد - برشلونة" و"برشلونة-مدريد".

237

تواجه ريال مدريد وبرشلونة في المسابقات الرسمية 237 مرة. وتميل الغلبة للنادي المدريدي مع 95 فوزا مقابل 93 لبرشلونة، و49 تعادلا.

500

من المتوقع أن يشاهد "الكلاسيكو" 500 مليون مشاهد في 182 دولة. وبحسب رابطة الدوري الإسباني، هذه المباراة هي الأكثر مشاهدة عالميا.