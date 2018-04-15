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بوسطن تتذكر ضحايا الماراثون

ماراثون بوسطن

تحيي مدينة بوسطن الأحد الذكرى الخامسة للاعتداء الذي استهدف ماراثون بوسطن الدولي بفعاليات لتذكر وتكريم الضحايا، وأعمال خيرية متنوعة.

وكتب الحساب الرسمي للماراثون "اليوم الذكرى الخامسة لأحداث عام 2013 المأساوية، نتذكر أولئك الذين فقدوا وتأثروا".

وأضاف الحساب أن "اليوم يوم لتذكر التصميم والكرامة والقوة التي برزت في الأيام والسنوات التي تلت" الاعتداء.

ويشارك عمدة بوسطن الديموقراطي ماردي وولش والحاكم الجمهوري تشارلي بيكر في وضع أكاليل الزهور في المناطق التي انفجرت فيها قنبلتان أسفرتا عن مقتل ثلاثة متفرجين وإصابة أكثر من 260 آخرين في الـ15 من نيسان/ أبريل 2013.

ويلقي المسؤولان كلمة أمام أسر الضحايا والناجين من الاعتداء خلال مراسم خاصة تحتضنها مكتبة بوسطن العامة.

وفي الساعة 2:49 ظهرا، تشهد المدينة دقيقة صمت، فيما تقرع أجراس كنيسة Old South في الوقت الذي وقع فيه الانفجاران.

وتشهد المدينة أيضا، حملات للتبرع بالدم والعديد من الفرص للقيام بأعمال خيرية في اليوم الذي أطلق عليه اسم " One Boston Day".

وهذه تغريدة تبدو فيها ألعاب للأطفال تم التبرع بها لمستشفى بوسطن للأطفال. وتقول التغريدة "الاستعدادات جارية لحفل خاص بالأطفال توزع فيه البيتزا والبوظة والألعاب على الأطفال في مستشفى بوسطن".

وهذه تغريدة بصورة لأحذية رياضة جديدة ومستعملة تبرع بها مواطنون ومتاجر Converse بمناسبة يوم بوسطن.

وفيما تحتضن بوسطن الدورة الـ122 للسباق الدولي الاثنين، تشهد المدينة إجراءات أمنية مشددة.

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