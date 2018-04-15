بوسطن تتذكر ضحايا الماراثون

تحيي مدينة بوسطن الأحد الذكرى الخامسة للاعتداء الذي استهدف ماراثون بوسطن الدولي بفعاليات لتذكر وتكريم الضحايا، وأعمال خيرية متنوعة.

وكتب الحساب الرسمي للماراثون "اليوم الذكرى الخامسة لأحداث عام 2013 المأساوية، نتذكر أولئك الذين فقدوا وتأثروا".

وأضاف الحساب أن "اليوم يوم لتذكر التصميم والكرامة والقوة التي برزت في الأيام والسنوات التي تلت" الاعتداء.

Today, on the fifth anniversary of the tragic events of 2013, we remember those who were lost and affected. It’s also a day to remember the resilience, dignity, and strength that emerged in the days and years that have followed. (1/2) pic.twitter.com/Ckr6Ky6WPM — Boston Marathon (@bostonmarathon) April 15, 2018

ويشارك عمدة بوسطن الديموقراطي ماردي وولش والحاكم الجمهوري تشارلي بيكر في وضع أكاليل الزهور في المناطق التي انفجرت فيها قنبلتان أسفرتا عن مقتل ثلاثة متفرجين وإصابة أكثر من 260 آخرين في الـ15 من نيسان/ أبريل 2013.

ويلقي المسؤولان كلمة أمام أسر الضحايا والناجين من الاعتداء خلال مراسم خاصة تحتضنها مكتبة بوسطن العامة.

وفي الساعة 2:49 ظهرا، تشهد المدينة دقيقة صمت، فيما تقرع أجراس كنيسة Old South في الوقت الذي وقع فيه الانفجاران.

وتشهد المدينة أيضا، حملات للتبرع بالدم والعديد من الفرص للقيام بأعمال خيرية في اليوم الذي أطلق عليه اسم " One Boston Day".

Stop by the #OneBostonDay Blood Drive today at City Hall Plaza from 10:00 a.m. - 4:00 p.m. to donate blood to those in need! pic.twitter.com/v3Ps7Rc4gs — Mayor Marty Walsh (@marty_walsh) April 13, 2018

وهذه تغريدة تبدو فيها ألعاب للأطفال تم التبرع بها لمستشفى بوسطن للأطفال. وتقول التغريدة "الاستعدادات جارية لحفل خاص بالأطفال توزع فيه البيتزا والبوظة والألعاب على الأطفال في مستشفى بوسطن".

We’re getting ready for a surprise pizza 🍕 ice cream 🍦 and toy party for the kids at @BostonChildrens hospital! #OneBostonDay #7News #BeInspired pic.twitter.com/r9bmExJ9vr — Kris Anderson (@KrisAndersonTV) April 15, 2018

وهذه تغريدة بصورة لأحذية رياضة جديدة ومستعملة تبرع بها مواطنون ومتاجر Converse بمناسبة يوم بوسطن.

Thank you @Converse & all those who have donated so far to our sneaker drive to benefit guests of @SFHBoston. We're collecting new & gently used shoes through 4/15 for #OneBostonDay @johnhancockusa pic.twitter.com/FkRScP6pRw — Mayor Marty Walsh (@marty_walsh) April 13, 2018

وفيما تحتضن بوسطن الدورة الـ122 للسباق الدولي الاثنين، تشهد المدينة إجراءات أمنية مشددة.