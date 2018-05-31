بالفيديو.. أضخم كائن حي في كوكبنا يزور مصر لأول مرة

رصدت السلطات المصرية أول ظهور للحوت الأزرق، أكبر الحيوانات على ظهر الكوكب، في مياه البحر الأحمر، حسب بيان لوزارة البيئة.

وقالت الوزارة إنها تتابع "باهتمام بالغ ظاهرة رصد ظهور الحوت الأزرق بمنطقة خليج العقبة، والتي تحدث لأول مرة في مياه البحر الأحمر".

وأوضحت أن هذه الفصيلة من الحيتان تنتشر "انتشارا واسعا بمعظم المحيطات والبحار" لكن لم يسبق رصدها في البحر الأحمر.

وأضافت "قد يرجع سبب رصد ظهور الحوت الأزرق داخل مياه البحر الأحمر الدافئة إلى كونه قد ضل طريقه أثناء محاولة الوصول إلى مناطق باردة شمالا".

وحثت السلطات المصرية المواطنين على عدم السباحة بجواره والابتعاد عنه بمسافة كبيرة حال رؤيته.