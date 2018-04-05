رصد آلاف الثقوب السوداء في قلب درب التبانة

قال باحثون إن الثقوب السوداء موجودة بالآلاف في مركز مجرة درب التبانة التي ننتمي إليها وإنهم رصدوا بعضا منها بالقرب من ثقب أسود هائل وجوده معلوم بالفعل في قلب المجرة.

وذكر الباحثون أن بيانات حصلوا عليها من مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أتاحت لهم رصد نحو 12 ثقبا أسود في محيط الثقب الأسود العملاق "ساجيتاريوس أيه" الموجود في قلب المجرة ذات الشكل الحلزوني.

وكذلك مكنت البيانات الباحثين من تقدير وجود ما يصل إلى عشرة آلاف ثقب أسود في نطاق حوالي ثلاث سنوات ضوئية من "ساجيتاريوس أيه".

والثقوب السوداء مختلفة الأحجام وهي عبارة عن حيز ذي كثافة هائلة وجاذبية قوية لا تسمح حتى للضوء بالإفلات منها.

ويقع "ساجيتاريوس أيه"، وكتلته تساوي تقريبا أربعة ملايين ضعفا من كتلة الشمس، على مسافة 26 ألف سنة ضوئية من كوكب الأرض. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في عام وتعادل 9.5 تريليون كيلومتر.

وتؤكد هذه النتائج تكهنات قائمة منذ عقود من الزمن، وتعطي لمحة عن جانب أساسي من جوانب المجرات.