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ماتيس وبن سلمان يناقشان سبل حل الصراع اليمني

ماتيس يلتقي بن سلمان في الكونغرس

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس دعم الولايات المتحدة للسعودية من أجل التوصل لحل سلمي للصراع في اليمن.

وقال ماتيس خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مبنى البنتاغون الخميس:"كما ناقشت مع الرئيس ترامب الثلاثاء، علينا أيضا إحياء الجهود الملحة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن، ونحن ندعمك على هذا الصعيد".

وأعرب ماتيس عن اعتقاده أن السعودية "هي جزء من الحل".

وأضاف أن السعودية "وقفت إلى جانب الحكومة المعترف بها دوليا، وسننهي هذه الحرب، هذه هي الخلاصة. وسننهيها بشروط إيجابية لمصلحة الشعب اليمني وكذلك لأمن الدول في شبه الجزيرة".

وقال خلال اللقاء إن العلاقات بين الجيشين الأميركي والسعودي "قوية وجيدة جدا".

وأكد أن البلدين سيستمران في "العمل سويا لجلب الوحدة والاستقرار والأمن للمنطقة ومحاربة المنظمات الإرهابية وردع أنشطة إيران المضرة".

وقال ولي العهد السعودي ،بدوره، إن التعاون بين البنتاغون والمملكة تحسن بشكل كبير.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين "طويلة الأمد وتاريخية، وسوف تستمر على المدى الطويل".

وكان ترامب قد صرح خلال لقائه بن سلمان الثلاثاء بأن العلاقات بين واشنطن والرياض تحسنت بشكل كبير خلال ولايته.

المصدر: البنتاغون/ وكالات

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