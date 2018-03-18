'أفضل معلمة في العالم'

حصلت معلمة بريطانية على جائزة "أفضل معلم في العالم" السنوية في احتفالية أقيمت في دبي، بسبب مساعدتها الطلاب على الشعور بأنهم مرحب بهم في مدينة تعاني من أعلى معدلات جرائم القتل في المملكة المتحدة.

وتفوقت أندريا زافيراكو على حوالي 30 ألف معلم تقدم في المسابقة من جميع أنحاء العالم، وفازت بالجائزة التي تكرم معلما استثنائيا واحدا كل عام يكون قد قدم إسهاما كبيرا في مهنته.

زافيراكو من مدرسة ألبرتون كوميونيتي فازت لعملها في منطقة برنت في لندن، وهي واحدة من أكثر مناطق بريطانيا تنوعا عرقيا في البلاد.

ويأتي طلابها من بعض أفقر الأسر في بريطانيا حيث ليس بالضرورة أن يتحدث الوالدان الإنكليزية.

الجائزة تقدمها مؤسسة فاركي، والتي أسسها سوني فاركي مؤسس شركة "جي.إي.أم.أس.إيديوكيشن" التعليمية التي تتبعها ما يزيد على 250 مدرسة حول العالم.

وفازت بالجائزة العام الماضي المعلمة الكندية ماغي ماكدونيل عن عملها مع طلاب قبائل إنيويت الأصليين في قرية نائية معزولة في القطب الشمالي.