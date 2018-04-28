أفضل دول العالم 2018.. اعرف ترتيب بلدك

احتلت سويسرا قائمة أفضل دول العالم لعام 2018 التي نشرها موقع US News & World Report، وجاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية في التصنيف الذي شمل 80 دولة حول العالم.

واستندت نتائج الدراسة على استطلاع أجري على حوالي 21 ألف شخص حول مدى ما تتمتع به الدول من 65 سمة تم تحديدها، ثم وضعت هذه السمات في تصنيفات فرعية تتعلق بـ "روح المغامرة، الاهتمام بالمواطن، التأثير الثقافي، ريادة الأعمال والابتكار، التأثير الثقافي، والتراث، والانفتاح للأعمال والشفافية، والنفوذ، وجودة الحياة".

وجاء ترتيب الدول الـ10 الأولى كالتالي:

1 سويسرا

2- كندا

3- ألمانيا

4- المملكة المتحدة

5- اليابان

6- السويد

7- أستراليا

8- الولايات المتحدة

9- فرنسا

10- هولندا

أما ترتيب الدول العربية:

1- الإمارات (23 عالميا)

2- قطر (35)

3- السعودية (37)

4- مصر (42)

5- المغرب (47)

6- البحرين (61)

7- تونس (65)

8- الأردن (68)

9- سلطنة عمان (73)

10- لبنان (75)

11- الجزائر (80)

جدير بالذكر أن إسرائيل حلت في المرتبة 30، وتركيا (36)، وإيران (77).