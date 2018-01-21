بنس: سنبقى في سورية للتصدي لإيران

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأحد إن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في سورية، ليس فقط من أجل الحاق الهزيمة بداعش، بل أيضا لمواجهة أنشطة إيران وتأثيراتها "الخبيثة" والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأشاد نائب الرئيس في اجتماع مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان، بالدور الأردني في محاربة داعش في العراق وسورية.

ووصل بنس إلى الأردن مساء السبت قادما من مصر، على أن يتوجه مساء الأحد إلى إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية.

وأعلن بنس في كلمة ألقاها خلال غداء عمل مع ملك الأردن، عزم واشنطن تقديم أكثر 110 ملايين دولار من أجل إعادة بناء المجتمعات المحلية المسيحية وبقية الأقليات الدينية التي استهدفها داعش في العراق وسورية.

وبشأن السلام في الشرق الأوسط وملف القدس، قال بنس إن الرئيس دونالد ترامب يحترم دور الأردن في الإشراف على المواقع المقدسة في القدس، مشيرا إلى أن قضايا الحدود والوضع النهائي ستبقى موضوعا للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأكد أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بحل الدولتين.

وجدد العاهل الأردني موقف بلاده باعتماد حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة الفلسطينيين.