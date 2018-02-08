ملاحقة فلول داعش.. القبض على عنصرين في خلية 'البيتلز'

أفاد مسؤولون أميركيون بأن مقاتلين أكراد يحتجزون مسلحين بريطانيين اثنين ينتميان لتنظيم داعش كانا ضمن خلية شاركت في تعذيب وقتل رهائن.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، عن المسؤولين قولهم إنهما كانا عضوين في المجموعة التي تألفت من أربعة مسلحين وكانت تسمى خلية "البيتلز" نظرا للكنتهم البريطانية.

والمسلحان المقبوض عليهما هما أليكسندا كوتي والشفيع الشيخ، وكانا آخر اثنين هاربين في الخلية.

والآخران هما محمد إموازي الذي عرف باسم "الجهادي جون" وقد قتل في غارة جوية بسورية في 2015، وإين ديفيس، المسجون في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت الصحيفة إن الأربعة عاشوا في لندن، وأشارت تقارير إلى مسؤوليتهم عن تعذيب غربيين احتجزوهم في مدينة الرقة، التي كانت معقل داعش في سورية.

وقد ظهر "الجهادي جون" في تسجيلات مصورة للتنظيم تتضمن مشاهد قطع رؤوس غربيين، وقد قتل في غارة جوية أميركية بالرقة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015.