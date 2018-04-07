للموسم السادس.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني

توج فريق نادي بايرن ميونيخ، السبت، بطلا للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة السادسة على التوالي والثامنة والعشرين في تاريخه، بعد تغلبه على مضيفه أوغسبورغ بأربعة أهداف لهدف في المرحلة التاسعة والعشرين.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 72 نقطة متقدما بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه، شالكه، والذي لن يستطيع اللحاق به حسابيا مع تبقي خمس مراحل على نهاية الدوري.

وقال مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكس الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم، إن الفضل يعود إلى لاعبيه في إحراز اللقب، وأوضح في هذا الصدد "المدرب هو مسؤول عن الصورة الكاملة، لكن اللاعبين يلعبون الدور الأساسي وقد قاموا بعمل رائع".

أما جناح بايرن ميونيخ الهولندي آريين روبن فقد أعرب عن رضاه لحسم فريقه اللقب وقال إن إحراز اللقب "أمر جيد دائما، كنا ندرك بأن الأمر سيحصل، لكن كان يتعين علينا تأكيده. لا شيء سهل في بوندسليغا".