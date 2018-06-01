بعد أشهر من مقتل لاعب أميركي .. هذا ما عثر عليه في دمه

كشفت نتائج تشريح جثة لاعب كرة السلة الأميركي السابق راسوال باتلر وجود كحول وماريوانا وعقاقير مسكنة في دمه وذلك بعد أشهر من مقتله في حادث سيارة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقتل باتلر وزوجته في كانون الثاني/يناير عندما انحرفت سيارة كان يقودها في لوس أنجيليس عن الطريق واصطدمت بحائط إسمنتي.

وحسب التقرير، كانت نسبة الكحول في دم باتلر أعلى من المعدل المسموح به للقيادة.

وعثر في دمه أيضا على أمفيتامين ميثامفتامين وهي مواد منشطة.

ولعب باتلر 13 موسما في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع ثمانية فرق مختلفة.