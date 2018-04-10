السودان.. قرار بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد "استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني".

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن القرار جاء "لتعزيز روح الوفاق التي أفرزها الحوار الوطني" بشقيه السياسي والمجتمعي، و"تهيئة الأجواء لمشاركة جميع القوى السياسية" في قضايا السودان، بما في ذلك التشاور حول متطلبات المرحلة القادمة، وإعداد دستور دائم للبلاد.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات السودانية بتنفيذ قرار البشير "فورا".

ويأتي قرار البشير في خضم أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تعصف بالبلاد منذ سنوات، ازدادت حدتها بعد انفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011، ووسط صراع مسلح في دارفور غرب السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان جنوب البلاد.