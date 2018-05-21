أوباما على 'نتفليكس' قريبا

أعلنت شبكة "نتفليكس" الاثنين عن توقيع اتفاقية لعدة أعوام مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل لإنتاج محتوى أصلي للشبكة.

وبحسب بيان صحافي ​تضم السلسلة وثائقيات وقصصا تلفزيونية ستكون متاحة لـ125 مليون مشترك في 190 دولة.

وقال باراك أوباما: "من أجمل اللحظات التي تقضيها في الخدمة العامة هي التعرف على العديد من الأشخاص الذين يدخلون حياتنا بعفوية، والأجمل مشاركتنا الخبرة التي اكتسبناها مع أوسع شريحة من الناس".

وقالت ميشيل أوباما: "لطالما آمنا أنا وباراك بأهمية القصص التي تلهمنا، وتغير نظرتنا تجاه العالم من حولنا".

وقال مدير المحتوى في "نتفليكس" نيد ساراندوس إن الرئيس أوباما وزوجته من بين أكثر الشخصيات العامة التي تحظى بالاحترام على المستوى العالمي.