برشلونة إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

تأهل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا بعد تغلبه 2- صفر على إسبانيول يوم الخميس.

وسجل هدفي المباراة لويس سواريز وليونيل ميسي، ليفوز برشلونة بالمباراة ويتجاوز هزيمته في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

جاء الهدف الأول عندما حول سواريز تمريرة عرضية من أليكس فيدال بضربة رأس داخل المرمى ليفتتح التسجيل قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني من تسديدة غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك في الدقيقة 25.

وشهدت المباراة أول مشاركة للوافد الجديد البرازيلي فيليب كوتينيو، المنتقل من ليفربول هذا الشهر في صفقة قياسية للنادي الإسباني بقيمة 142 مليون جنيه أسترليني (حوالي 200 مليون دولار).