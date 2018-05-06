التعادل يحسم كلاسيكو ساخن في برشلونة

انتهت مباراة برشلونة وريال مدريد، المشهورة باسم الكلاسيكو، الأحد بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح المضيف برشلونة التسجيل في الدقيقة الـ10 عن طريق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز قبل أن يعدل الضيوف النتيجة سريعا بهدف للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ14.

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وشهد الشوط الأول توترات بين لاعبي الفريقين والتحامات عنيفة أسفرت عن خمس بطاقات صفراء وبطاقة حمراء للاعب برشلونة سيرغي روبيرتو.

وفي الشوط الثاني استعاد قائد برشلونة ليونيل ميسي التقدم لفريقه في الدقيقة 52 قبل أن يسجل الجناح الويلزي غاريث بيل التعادل مجددا لريال مدريد في الدقيقة 72.

وكان برشلونة قد حسم نهاية الشهر الماضي لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لصالحه للمرة الـ25 في تاريخه.