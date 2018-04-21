باربرا بوش تغير حياة مهاجر سوري في أميركا

" لقد جسدا معاني القيم الأميركية"

هذا ما قاله فواز حجار المهاجر السوري إلى الولايات المتحدة، عن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب وزوجته باربرا بوش التي رحلت قبل أيام عن عمر ناهز 92 عاما.

حجار، هاجر إلى الولايات المتحدة منذ عقود وتمكن من فتح محل ناجح للبيتزا في حي بمدينة هيوستن في تكساس يبعد نحو 10 دقائق من منزل الرئيس الأسبق وزوجته الراحلة.

كيف التقى عائلة بوش

بعدما ترك الرئيس جورج بوش الأب منصبه، وانتقل هو وزوجته إلى هيوستن. كان مكتبه مجاورا لمحل فوزي.

في ذات يوم، منذ حوالي 25 سنة، دخل الرئيس بوش المحل وطلب شريحة بيتزا.

في هذا اليوم علم بوش كيف جاء حجار إلى أميركا من دمشق بأقل من 100 دولار. وكيف تعلم أن يصنع البيتزا في شيكاغو قبل أن ينتقل إلى هيوستن بحلم فتح مطعم.

لقد فتن الرئيس حينها بالقصة.

قالت ريتا زوجة حجار إن الرئيس بوش وزوجته الراحلة باربرا "عندما اكتشفا قصته، أنه جاء بـعشرات الدولارات في جيبه من أجل الدراسة، وما حققه خلال تلك الفترة الزمنية، قالا إنه حقا الحلم الأميركي"، تقول ريتا.

CNN How Barbara Bush changed the life of a Syrian pizza maker CNN (CNN) Ask anyone around Houston to name their favorite pizza joint, and the answer's likely to be unanimous: Fuzzy's in west Houston. Ask the guy known as Fuzzy about his… https://t.co/Z9xQHkvQRJ more at @pitzaxyz pic.twitter.com/gijcY3fU22 — Pitza (@Pitzaxyz) April 20, 2018

بيتزا باربرا بوش

بوش وباربرا كانا من مرتادي Fuzzy's Pizza باستمرار، على مدار 25 عاما، لدرجة دفعت حجار وزوجته إلى إطلاق اسميهما على نوعين خاصين من البيتزا التي يعدانها في المحل.

"يجلعون يومنا سعيدا في كل مرة يزوروننا" يقول حجار وزوجته ريتا.

بيتزا "باربرا بوش" تتكون من السبانخ والمشروم وقلوب الخرشوف ولحم الدجاج.

أما المكونات المفضلة لـ بيتزا جورج بوش، فكانت "قلوب الخرشوف والبيبروني والبايكون الكندي والنقانق الإيطالية والفلفل الأخضر والمشروم والبصل والزيتون الأسود".

" إنهما من أفضل انواع البيتزا التي أحب إعدادها" يقول فواز.

غرفة بوش

إكراما لبوش وباربرا، ودعمها المتزايد لهما، قرر فواز وزوجته ريتا تكريس المزيد لهما عبر تخصيص غرفة خاصة بهما في المحل، سمياها "غرفة بوش"، وهي مزينة بصفوف من الصور والمقالات الصحفية الخاصة بعائلة بوش، بعضها موقع من قبل الرئيس الأسبق.



"لقد قمنا في الواقع ببناء هذه الغرفة الخاصة لأنهما كانا يأتيان بصحبة موظفين حكوميين، وفي بعض الأحيان برفقة أشخاص مختلفين" تقول ريتا.

بينما يرى فواز في الزوجين تجسيدا للقيم الأميركية: "كانت تحب أبناءها وعائلتها، كانت تحب وطنها".

تفاعل هيوستن مع رحيل باربرا

في 17 نيسان/إبريل عام 2015 تقول ريتا إنها التقطت صورة خاصة مع باربرا ووضعتها في حسابها الخاص على فيسبوك، وهي رحلت في الـ 17 من نيسان/أبريل 2018.

" ثلاث سنوات بالتمام مرت على التقاط هذه الصورة" تقول ريتا.

ومنذ رحيلها تزايدت الطلبات على بيتزا باربرا بوش.

تختم ريتا حديثها بأن هناك الكثير من السيدات اللواتي يأتين إلى المحل بعد رحيل باربرا، تخليدا لذكرى امرأة ستظل في الذاكرة على الدوام.