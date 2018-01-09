بانون يتنحى عن رئاسة بريتبارت

تنحى كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الاستراتيجية السابق ستيف بانون عن منصبه كرئيس تنفيذي لموقع "بريتبارت" الإخباري.

وقال بانون في بيان نشر على الموقع الإخباري "أنا فخور بما أنجزه فريق بريتبارت في مدة زمنية قصيرة في بناء منصة عالمية للأنباء".

وعلق رئيس مجلس إدارة الموقع لاري سولوف قائلا إن "ستيف جزء قيم من إرثنا، وسوف نكون دائما ممتنين لمساهماته، ولما ساعدنا على إنجازه".

ويأتي تنحي بانون من منصبه في الموقع اليميني المحافظ بعد جدل أثير حول تعليقات له وردت في كتاب "نار وغضب" الذي تضمن شهادات من كواليس البيت الأبيض خلال السنة الأولى لحكم ترامب.

وتضمنت تعليقات بانون، التي اعتذر عنها لاحقا، هجوما على نجل ترامب الأكبر، دونالد جونيور.