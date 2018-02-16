الصلع 'لا تشفيه' البطاطا المقلية

قال علماء يابانيون إن تناول البطاطا المقلية لا يشفي الصلع، وذلك بعد نشر بحث أفاد بأن مواد كيميائية تستخدم في طهو البطاطا المقلية يمكنها محاربة تساقط الشعر.

وكان فريق بحثي في جامعة يوكوهاما الوطنية في اليابان، قد نجح في إنتاج خمسة آلاف جريبة شعر بمساعدة مادة ثنائي ميثيل السيلوكزان التي تعد عنصرا رئيسيا لزراعة الجريبات.

وبعد تقارير أفادت بأن تلك المادة تستخدم أيضا في الزيت المخصص لقلي البطاطا، تلقى الباحثون استفسارات كثيرة بشأن كمية البطاطا المقلية المطلوب أكلها لعلاج الصلع.

وقال كبير الباحثين جونجي فوكودا: "لا تهم كمية البطاطا المقلية التي تتناولها، لن ينمو المزيد من الشعر في رأسك أبدا، إنه سوء فهم كامل انتشر بين الناس".

لكن فوكودا قال إن البحث الذي نشر في دورية بيو ماتيريالز يعتبر نجاحا كبيرا، لأن العلماء عانوا في السابق من أجل إنتاج كميات كبيرة من جريبات الشعر اللازمة لتحقيق نمو كاف للشعر.