البحرين توقف 47 'عنصرا إرهابيا'

أوقفت الشرطة البحرينية 47 "عنصرا إرهابيا" وأحبطت "جرائم" كانوا ينوون ارتكابها بينها اغتيال عدد من "المسؤولين والشخصيات العامة"، حسب ما أعلنت الأحد في بيان.

وأضاف البيان أن السلطات أحالت "290 مطلوبا ومشتبها إلى النيابة العامة".

ولم يحدد البيان تواريخ عمليات التوقيف لكنه أشار إلى أن "هذه العملية من أهم العمليات الوقائية التي تم تنفيذها طوال الفترة الماضية"، متطرقا إلى هجمات استهدفت عناصر أمن وعملية تفجير أنبوب نفط وقعت العام الماضي.

وتنفذ السلطات حملة أمنية على المعارضة منذ خرجت تظاهرات واسعة في 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتتهم الحكومة إيران بتدريب "خلايا إرهابية" في الدولة الخليجية، وهو ما تنفيه طهران.