نازحون في بغداد.. كيف يصومون رمضان؟

كان الزقاق حيث تسكن إقبال عامل في منطقة الدواسة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل يتحول في شهر رمضان إلى بيت كبير، كأن الجيران عائلة واحدة. هذا العام، تفتقد إقبال مدينتها والروح العائلية التي كانت تسود في رمضان وتحاول أن تعوضها بين جيرانها في بغداد. "أم حسنة كانت تناولني من حائط منزلنا قبل موعد الفطور بقليل طبق الشوربة أو الدولمة، وأنا بدوري أناولها طبقا، وهكذا نتبادل طوال الشهر الأطباق المختلفة من الأطعمة والأكلات قبل موعد الإفطار"، تقول إقبال.

الحياة ما زالت بخير وكانت السيدة قد انفصلت عن زوجها عام 2011، وهربت بعد دخول داعش للموصل نحو أربيل ثم بغداد. وتعتمد إقبال (46 عاما)، مع ابنتها الوحيدة على المنح والمساعدات التي يقدمها بعض المتطوعين، لكن مع ذلك فهي تعمل في بيع الملابس وغير ذلك من حاجيات النساء بالأقساط أو الدفع بالآجل (دلالة) بمساعدة جارتها التي منحتها الطابق الثاني من منزلها للسكن فيه مقابل إيجار بسيط. وتتعامل الجارات في المنطقة الشعبية التي تعيش فيها إقبال وكأنها واحدة منهم، فهن يزرنها باستمرار ويتفقدن أحوالها. "قبل أيام قليلة من حلول شهر الصيام، ذهبتُ برفقة جاراتي الثلاث للتسوق". وتشير إلى أن الحياة ما زالت بخير وأن "الخيرين وأبناء الأصول لم تغيرهم الظروف ولا الأوضاع".