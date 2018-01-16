تفجيرات بغداد.. غضب في الداخل وتضامن في الخارج

انتقادات شديدة اللهجة للحكومة العراقية وجهها مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، في أعقاب تفجير انتحاري بقلب العاصمة بغداد.
المنتقدون ألقوا باللوم على المشهد السياسي العراقي، بعدما أودى تفجير مزدوج في ساحة الطيران الاثنين بـ26 شخصا في الموقع الذي يؤمه عادة الباحثون عن عمل بالأجرة اليومية في مجال الخدمات أو البناء.
إنفجار #ساحة_الطيران لكل من لا يعرف ما هذه المنطقة والانفجار الذي وقع بها بالتحديد؟، هذه المنطقة تعتبر كمركز او تجمع للأيدي العاملة، يجلسون بإنتظار من يأتي ليقوم بتشغليهم بمقابل يومي رخيص من أجل لقمة العيش!، يجلسون لساعات وإحتمال كبير جداً أن يمر يومهم دون عمل!، قُتلوا اليوم!!— 🦅ܠܝܢܐ ܟܠܕܐܝܐ🤝 (@Lina_Chaldean) January 15, 2018
وتناقل مدونون عراقيون صورا ومقاطع فيديو للانفجار، تظهر الساحة المزدحمة عادة وقد امتلأت بالدخان والغبار والناس الذين يحاولون الهروب ركضا من موقع التفجير.
لحظة حدوث الانفجار في #ساحه_الطيران pic.twitter.com/xBh3xaxrji— ﺸمُس 🇮🇶 (@sunjj_1) January 15, 2018
كما تبادل بعضهم صورا لعدد من القتلى من الشخصيات معروفة بالنسبة لرواد الساحة، أحدهم اسمه (بشار) وهو بائع شاي، والآخر عامل نظافة قال المدونون إنه قتل في التفجير، وتناقلوا صورا له.
#ساحة_الطيران— Haydar_𒄩 𒀉 𒅈 🇮🇶 (@HaydarAlmudafar) January 15, 2018
الف رحمه على روحك بشار
اليوم استشهد بالانفجار مال ساحة الطيران
بشار لدية 5 ابناء
عساها بالسياسيين والمعممين ولا بيك
الله يرحمة ويرحم بناتة من بعده
الله يهلك شكو سياسي ونائب وشكو حزب بالعراق
عساها بعوائلكم يا دواعش الخضراء
دم بشار برگبتكم 😢😢 pic.twitter.com/sb8miR9eTA
وربط بعض المدونين بين التفجير وبين الانتخابات البرلمانية المقبلة.
#ساحة_الطيران .. انتقم لهم ياجبار ..— غــزوان منــعم🇮🇶 (@Gazwan_Munim) January 15, 2018
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تزامن التفجيرات مع الانتخابات يترك علامة استفهام كبيرة!
عقليات التصفيات الجسدية وتشويه مرحلة الخصم بالدم ولى زمنها.. على العراقيين أن ينتقوا قائدهم بعناية وحذر ..لعله يمهد الطريق لعراق جديد..
اللهم لطفك بالعراق يارب لانرجو سواك..
التفجير الأول من نوعه في بغداد بعد إعلان النصر على داعش أثار موجة من التضامن الدولي مع العراق. كل من الأمم المتحدة، وأميركا، وألمانيا ودول أوربية أخرى، بالإضافة إلى السعودية ومصر والجامعة العربية والكويت وعدد من دول الإقليم، أعربت عن التضامن مع العراق والمواساة لضحايا التفجير.
القيادة تعزي الرئيس العراقي في ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع في #بغداد pic.twitter.com/BTRpxM83lD— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 15, 2018
ووصفت السفارة الأميركية لدى بغداد الهجوم بـ"الوحشي" وقالت إنه "تذكير مؤسف بأن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا حتى بعد تحرير أراضي العراق من داعش".