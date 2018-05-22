Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

تقرير: داعش يستخدم بودرة الأطفال لتمويل عملياته

مروحية عسكرية أميركية في أفغانستان

قالت منظمة غلوبال ويتنس الثلاثاء إن تنظيم داعش يجني مئات الآلاف من الدولارات سنويا من التنقيب عن معدن التالك الذي يستخدم كمسحوق في بودرة الأطفال.

وأشار تقرير للمنظمة غير الحكومية إلى أن التنظيم في أفغانستان قام بتصدير حوالي 500 طن من هذا المعدن بشكل غير شرعي.

وذكر أن كل هذه الكمية تقريبا تم تهريبها إلى باكستان حيث تتم إعادة تصدير غالبيتها مرة أخرى.

وقال التقرير إن داعش يحارب من أجل السيطرة على المناجم في ولاية ننغرهار على الحدود مع باكستان والتي تحتوي احتياطات كبيرة من التالك ومعادن أخرى مثل الكروم والرخام.

وتقع ننغرهار على الطرق الرئيسية المستخدمة لتهريب المخدرات وغيرها من السلع.

ويستخدم التالك أيضا في العديد من الصناعات مثل الورق والبلاستيك والدهان والمطاط والمواد الغذائية والصيدلانية ومواد التجميل.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG