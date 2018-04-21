الرئيسان السابقان أوباما وكلينتون بين مشيعي باربرا بوش

توافد عدد من رؤساء الولايات المتحدة السابقين ومئات من المشيعين على كنيسة سانت مارتن الأسقفية بمدينة هيوستون تكساس السبت، لحضور جنازة السيدة الأولى الأميركية السابقة باربرا بوش، التي توفيت يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما.

إلى جانب الرئيسين السابقين، جورج بوش الأب والابن، يعتزم حضور الجنازة ايضا الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون والسيدة الأميركية الأولى الحالية ميلانيا ترامب والسيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون وكذلك السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

ومن بين مخاطبي حفل التأبين في هيوستون ابنها حاكم فلوريدا السابق جيب بوش.

وبعد قداس السبت ستوارى باربرا الثرى في حديقة مكتبة ومتحف جورج دبليو بوش بتكساس إلى جوار ابنتها روبن التي توفيت بسرطان الدم وهي في الثالثة من عمرها.

وباربرا بوش هي زوجة جورج بوش الرئيس الـ 41 ووالدة جورج بوش الابن الرئيس 43.

وهي ثاني امرأة في تاريخ الولايات المتحدة يكون لها ابن وزوج كرئيسين منتخبين.

وتزوجت باربرا من بوش قبل 73 عاما وكسيدة أولى أطلقت مؤسسة باربرا بوش غير الربحية لمحو الأمية واشتهرت بتفانيها لأسرتها وحظيت بشعبية جارفة خلال فترة بقائها في البيت الأبيض.