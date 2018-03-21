مقتل مفجر الطرود في تكساس

أعلنت شرطة مدينة أوستن بتكساس مقتل المشتبه فيه المسؤول عن سلسلة الطرود المتفجرة التي سببت حالة من الهلع في المدينة منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال قائد شرطة المدينة براين مانيلي إن المشتبه فيه فجر عبوات في كانت في سيارته عندما حاصرته الشرطة فجر الأربعاء على الخط السريع رقم 35 في مدينة Round Rock القريبة من أوستن.، مشيرا إلى أنه قضى في التفجير.

ولم تكشف السلطات عن هوية الشخص، لكنها قالت إنه شاب أبيض في الـ24 من عمره. وقالت أيضا إنها لا تزال تحقق في الدوافع وراء الهجمات.

وشوهد عناصر من مختلف أجهزة الأمن الفدرالية والشرطة المحلية، بالإضافة إلى مروحيات حلقت في المنطقة.

وكانت خمس تفجيرات وقعت في المدينة منذ الثاني من آذار/مارس قد أودت بشخصين وأصابت ستة آخرين بجروح.