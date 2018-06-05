ثلاثة انتحاريين يستهدفون مسجدا أثناء صلاة التراويح في النيجر

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 37 بجروح، في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين قرب مسجد بجنوب شرق النيجر مساء الأحد.

وقالت السلطات إن ثمانية مصابين في حالة حرجة.

وأفادت حكومة النيجر بأن الهجوم نفذته سيدتان ورجل ووقع قبل منتصف ليل الاثنين في حي ديفا.

وذكر عضو المجلس المحلي الحجي كورا بوكار أن الانتحاريين حاولوا دخول المسجد خلال صلاة التراويح، قبل أن يبلغ السكان المحليون الشرطة، ففجروا أحزمتهم الناسفة خارج المسجد.

ورجح انتماء المهاجمين لحركة بوكو حرام وأنهم أتوا من نيجيريا.

يذكر أن حركة بوكو حرام ومقرها نيجيريا شنت عددا من الهجمات من قبل في ديفا.

وتساهم النيجر في القوة المتعددة الجنسيات التي تشكلت لمحاربة الجماعة في المنطقة.