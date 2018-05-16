أتلتيكو مدريد بطلا للدوري الأوروبي

سجل أنطوان غريزمان مهاجم أتليتيكو مدريد الإسباني هدفين ليقود فريقه للفوز على أولمبيك مرسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف من دون رد الأربعاء ليتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة.

وسيطر مرسيليا على المراحل الأولى من اللقاء لكنه أهدى اتليتيكو التقدم عندما فشل اندريه-فرانك زامبو أنجيسا في السيطرة على تمريرة من الحارس ستيف مانداندا لتصل إلى غابي الذي هيأها لغريزمان ليهز الشباك بسهولة في الدقيقة 21.

وأضاع مرسيليا فرصة انتزاع التقدم في الدقيقة الرابعة عندما سدد فاليري جيرمان الكرة بعيدا عن المرمى وهو منفرد بيان أوبلاك.

وازدادات الأمور سوءا عندما غادر صانع اللعب ديميتري باييه الملعب باكيا بسبب الإصابة في الدقيقة 32.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، شق كوكي طريقه عبر ثغرة في خط وسط مرسيليا ومرر الكرة لغريزمان الذي سدد في شباك مانداندا قبل أن يضيف غابي هدفا ثالثا لينزل بالفريق الفرنسي ثالث هزيمة في ثلاث مباريات نهائية.