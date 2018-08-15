أتليتيكو يطيح بالريال ويتوج بلقب السوبر الأوروبي

حصد أتليتكو مدريد لقب السوبر الأوربي لكرة القدم بعد فوزه الكبير على غريمه ريال مدريد بأربعة أهداف لهدفين.

أحرز أتليتيكو هدف السبق بقدم مهاجمه دييغو كوستا بعد مرور 49 ثانية على انطلاق المباراة وقد وصف بأنه الأسرع في تاريخ البطولة.

اللاعب نفسه سجل الهدف الثاني في الدقيقة 79، قبل أن يضيف ساول نيغويز وخورخي كوكي الهدفين الثالث والرابع لاتليتيكو في الزمن الإضافي.

أما هدفا الريال فسجلهما كريم بنزيما في الدقيقة 27 وسيرجيو راموس من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

الزمن الأصلي للمباراة التي أقيمت في العاصمة الأستونية تالين، كان قد انتهى بتعادل الفريقين بهدفين للكل.

وقد جمعت المباراة بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ريال مدريد، وحامل لقب الدوري الأوروبي أتلتيكو مدريد.