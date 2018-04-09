قريبا في السعودية.. أوركسترا وطنية ودار أوبرا

أعلنت فرنسا الاثنين أنها ستساعد السعودية على إنشاء أوركسترا ودار للأوبرا للمرة الأولى في البلاد التي تشهد تغييرات اجتماعية جذرية منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منصبه العام الماضي.
وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين للصحافيين بعد توقيع اتفاقات مع نظيرها السعودي عواد العواد في باريس إن "اتفاقا وقع مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا".
وذكرت وسائل إعلام محلية سعودية أن مذكرات التفاهم الموقعة مع فرنسا تركز على مجالات الأدب والفن والموسيقى وصناعة الأفلام.
العواد يوقع مذكرات تفاهم مع نظيرته الفرنسية في الأدب والموسيقى والفنون وصناعة الأفلامhttps://t.co/k23uI42l7I#عكاظ#عاجل#السعودية#وزارة_الثقافة_والإعلام#محمد_بن_سلمان_في_فرنسا#CrownPrinceinFrance#PrinceHéritierEnFrance@OKAZ_online pic.twitter.com/r97ur9Dv2g— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) April 9, 2018
وبدء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين زيارة رسمية إلى فرنسا من المؤمل أن تشهد توقيع 18 اتفاقية بين الرياض وباريس في مجالات السياحة والطاقة والنقل، حسب ما أوردته صحيفة عكاظ.