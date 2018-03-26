النني في صفوف أرسنال حتى 2022

أعلن نادي "أرسنال" الإنكليزي الاثنين تمديد عقد محمد النني (25 عاما)، لاعب مركز الوسط في المنتخب المصري.
ونشر "أرسنال" بيانا عبر موقعه على الإنترنت، قال فيه "يسعدنا الإعلان عن توقيع محمد النني لعقد جديد طويل الأمد مع النادي" من دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيبقى اللاعب بموجبه ضمن صفوف الفريق حتى 2022.
وشارك النني في 65 مباراة مع أرسنال، منذ انتقاله إليه عام 2016 من ناديه السابق "بازل" السويسري، الذي انضم إليه عام 2013.
وبدأ النني حياته الكروية في نادي "المقاولون العرب" في مصر، حيث فاز الأخير بلقب الدوري ثلاث مرات فترة تعاقده مع النني.
وكان فينجر قد وصف النني، الذي سيلعب ضمن صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، بأنه "يتمتع بشعبية كبيرة في مصر وهو ما زاد من جماهيرية أرسنال هناك". مؤكدا أنه "سعيد بالعمل معه وهو مثال جيد لبلده".
وسيلعب النني مع منتخب مصر في مباراة ودية دولية ضد اليونان، ضمن الاستعدادات للمونديال القادم.