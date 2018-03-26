النني في صفوف أرسنال حتى 2022

ونشر "أرسنال" بيانا عبر موقعه على الإنترنت، قال فيه "يسعدنا الإعلان عن توقيع محمد النني لعقد جديد طويل الأمد مع النادي" من دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيبقى اللاعب بموجبه ضمن صفوف الفريق حتى 2022.

وشارك النني في 65 مباراة مع أرسنال، منذ انتقاله إليه عام 2016 من ناديه السابق "بازل" السويسري، الذي انضم إليه عام 2013.

وبدأ النني حياته الكروية في نادي "المقاولون العرب" في مصر، حيث فاز الأخير بلقب الدوري ثلاث مرات فترة تعاقده مع النني.