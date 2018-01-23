مانشستر يونايتد وأرسنال يتبادلان سانشيز ومخيتاريان

أعلن مانشستر يونايتد وأرسنال المنافسان في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين تعاقد الأول مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز في صفقة انتقل بموجبها لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان إلى النادي اللندني.

وانضم سانشيز، 29 عاما، الذي كان عقده ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، إلى يونايتد بعد انسحاب غريمه مانشستر سيتي المتصدر من سباق التعاقد مع الدولي التشيلي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سانشيز انضم للنادي في عقد مدته أربع سنوات ونصف بينما أعلن أرسنال أن قائد منتخب أرمينيا مخيتاريان، الذي أكمل عامه 29 الأحد، وقع عقدا طويل الأمد مع النادي.

وغاب سانشيز عن فوز أرسنال 4-1 على كريستال بالاس السبت الماضي في الدوري للخضوع للفحص الطبي في مانشستر في اليوم التالي.