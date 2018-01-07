إنكلترا.. حامل اللقب يودع بطولة الكأس

حقق نوتنغهام فورست الأحد مفاجأة عندما تغلب على ضيفه أرسنال حامل اللقب في الدور الثالث لمسابقة كأس إنكلترا بنتيجة 4-2.

وتقدم فريقة الدرجة الأولى بهدف للأميركي إيريك ليكاج قبل أن يعادل الألماني بير ميرتساكر لأرسنال ثم يتقدم المضيف مجددا بهدف لليكاج قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل بن بريريتون من ركلة جزاء هدفا ثالثا في الدقيقة 64 لنوتنغهام قلص بعدها داني ويلبيك الفارق لأرسنال في الدقيقة 79، لكن كيران دويل حسم النتيجة بركلة جزاء أخرى لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

ولم يسبق لأرسنال أن ودع المسابقة من هذا الدور منذ أن تولى تدريبه المدير الفني أرسين فينغر الذي انضم إلى أرسنال صيف 1996.

يذكر أن أرسنال توج بلقب الكأس للمرة السابعة بقيادة فينغر والـ 13 في تاريخه (رقم قياسي) الموسم الماضي بفوزه على تشلسي 2-1.

المصدر: وكالات