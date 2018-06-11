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اعتقال 74 شخصا في حملة دولية ضد الاحتيال الإلكتروني

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أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) الاثنين إلقاء القبض على 74 شخصا في إطار حملة دولية تستهدف عرقلة مخططات لرصد التحويلات المصرفية والاستيلاء عليها عبر الاحتيال الإلكتروني.

وقال المكتب إن العملية تحمل اسم "واير واير" استغرقت ستة أشهر بمشاركة عدة أجهزة لإنفاذ القانون من بينها وزارتا الأمن الداخلي والخزانة وخدمة التفتيش البريدي الأميركية.

وأضاف أن 42 من المعتقلين ألقي عليهم القبض في الولايات المتحدة، فيما اعتقل 29 في نيجيريا وثلاثة في كندا وبولندا وموريشيوس.

وأفادت وزارة العدل الأميركية بأن العملية أسفرت عن مصادرة حوالي 2.4 مليون دولار واسترجاع أو عرقلة حوالي 14 مليون دولار من التحويلات المالية عبر الاحتيال الإلكتروني.

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