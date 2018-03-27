أريزونا توقف تجارب أوبر على السيارات ذاتية القيادة

أوقف حاكم أريزونا دوغ دوسي تجارب شركة "أوبر" على السيارات ذاتية القيادة في شوارع الولاية، بعد أيام على مقتل امرأة في حادث تصادم مع إحدى تلك السيارات.

وقال دوسي في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين إن الولاية شجعت اختبار هذه التكنولوجيا إلا أن "السلامة العامة تأتي أولا".

وأضاف: "سنحاسب الشركات، وسننفذ القانون".

We will hold companies accountable. We will enforce the law. We will take strong action against any company or operator that does not demonstrate they are ready for primetime. If you're going to operate in Arizona; you will have to meet these standards. 4/4 — Doug Ducey (@dougducey) March 27, 2018

وصدمت سيارة ذاتية القيادة الأسبوع الماضي إيلاين هيرزبرغ (49 عاما) في مدينة تمبي بينما كانت تعبر الطريق خارج ممر للمشاة.

وقالت شركة أوبر من جانبها عقب الحادث إنها أوقفت التجارب على السيارات ذاتية القيادة في تمبي وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو وتورنتو.