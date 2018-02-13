النرويج تدرس مخاطر الطرح العام لأرامكو السعودية

طلبت وزارة المالية النرويجية من البنك المركزي الثلاثاء توضيح أثر الإدراج المتوقع لشركة أرامكو السعودية للنفط على المؤشر القياسي للأسهم لصندوق الثروة السيادية للنرويج البالغ قيمته حوالي تريليون دولار.

وقالت الوزارة في خطاب إلى البنك المركزي: "ستملك الشركة احتياطيات نفطية أكبر بكثير من شركات النفط المدرجة حاليا، وهو ما سيثير مخاطر على العائد على (تلك) الموارد".

وأضاف الخطاب: "نطلب من البنك المركزي النرويجي توضيح أثر إدراج أرامكو السعودية على المؤشر القياسي للصندوق".

وجاء الطلب في إطار مشاورات عامة حول مقترح للبنك المركزي بأن يتجنب الصندوق من استثماراته قطاع النفط والغاز بهدف تقليص مخاطر التقلبات في أسعار النفط.

وتبلغ قيمة استثمارات صندوق الثروة النرويجي في قطاع الطاقة حوالي 300 مليار كرونة نرويجية (حوالي 38 مليار دولار).

وأعلنت السعودية خطة لطرح حوالي خمسة في المئة من أصول أرامكو للاكتتاب العام الذي يتوقع أن يكون أكبر عرض عام أولي في العالم.

وتأتي الخطة ضمن برنامج إصلاحي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقليل اعتماد المملكة على النفط في اقتصادها.

المصدر: رويترز