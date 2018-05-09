الاتفاق النووي.. تأييد عربي للموقف الأميركي

أبدى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأربعاء تأييدا لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران، غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال أبو الغيط في تصريحات أدلى بها في تونس حيث يشارك في المؤتمر العام للمنظمة العربية للعلوم والتربية والثقافة (اليسكو)، إن "هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي.

وأضاف تعليقا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أن "الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني... ولطالما قلنا أن هذا العنصر على أهميته، ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران لأنها تنفذ سياسات في المنطقة تفضي إلى عدم الاستقرار".

وتابع أن إيران "حتى من دون البعد النووي، تتبع سياسات نعترض عليها لأنها تستند الي الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب".

وأشار إلى أن قرارات القمم العربية الأخيرة "يتضح منها أن هناك ضيقا عربيا شديداً إزاء الأسلوب الإيراني في المنطقة العربية ورغبة في تغييره".

وأعلنت ثلاث دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات مساء الثلاثاء تأييدها الخطوات التي أعلنها ترامب لجهة انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وكان ترامب قد اعلن الثلاثاء أيضا إعادة العمل بالعقوبات الأميركية على طهران، في خطوة نددت بها ايران بشدة، فيما عبّر الأوروبيون عن أسفهم وتصميمهم على إنقاذ الاتفاق.

ومن أبرز نقاط اعتراض ترامب على الاتفاق أنه لا يتطرق بشكل مباشر إلى برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية ولا إلى دور طهران الذي يعتبره "مزعزعا للاستقرار" في الشرق الأوسط.