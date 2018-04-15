القمة العربية تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية

دانت القمة العربية استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، حسب ما ذكر وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في مؤتمر صحافي الأحد.

ودعت القمة إلى تحقيق دولي حول استخدام هذه الأسلحة في سورية.

وجاء في "إعلان الظهران" الذي صدر عن القمة العربية الـ29 :"نشدد على إدانتنا المطلقة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري الشقيق، ونطالب بتحقيق دولي مستقل يتضمن تطبيق القانون الدولي على كل من يثبت استخدامه السلاح الكيماوي".

وطالبت القمة بضرورة تكاتف الجهود من أجل إيحاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وعبرت السعودية وحلفاؤها عن دعمهم للضربة الأميركية البريطانية الفرنسية المشتركة التي استهدفت برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، ردا على هجوم كيميائي وقع في مدينة دوما بالغوطة الشرقية وأودى بعشرات.

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