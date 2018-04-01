تعرف على الحكام العرب في مونديال 2018

إلى جانب أربعة منتخبات تشارك في كأس العالم، سيمثل العرب 14 حكما في مونديال 2018 الذي سيقام في روسيا الصيف القادم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار 36 حكم ساحة و63 حكما مساعدا لإدارة مباريات البطولة التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو.

قائمة الحكام الـ 99 جاءت ممثلة للقارات الست، وكان نصيب العرب منها 14 حكما من تسع دول عربية.

وهؤلاء هم الحكام العرب في المونديال المقبل:

السعودية:

فهد المرداسي سيشارك كحكم ساحة وهو يحمل الشارة الدولية منذ 2011.

عبد الله الشلوي سيكون حكما مساعدا في نهائيات كأس العالم وهو دولي منذ 2010.

محمد العبكري سيمثل السعودية حكما مساعدا في المونديال بعد نحو ثلاثة أعوام من حصوله على الشارة الدولية.

الإمارات:

محمد عبد الله سيكون حكم ساحة لمباريات المونديال وهو دولي منذ 2010.

محمد الحمادي سيساعد مواطنه في كأس العالم وهو يحمل الشارة الدولية منذ 2012.

البحرين:

نواف شكر الله حكم دولي منذ 2007 وسيشارك في إدارة مباريات المونديال المقبل.

ياسر طليفات سيكون حكما مساعدا في نهائيات كأس العالم وهو دولي منذ 2007.

قطر:

طالب المري الحكم المساعد سيكون ضمن الطواقم التي ستدير مباريات المونديال وهو يحمل الشارة الدولية منذ 2012.

الجزائر:

حكم الساحة مهدي شارف، الدولي منذ 2011، اختير لإدارة مباريات كأس العالم.

وسيعاونه مواطنه عبد الحق التشيالي الذي حصل على الشارة الدولية منذ 2009.

مصر:

سيكون جهاد جريشة، الدولي منذ 2008، أحد حكام الساحة في المونديال المقبل.

المغرب:

رضوان عشيق سيكون حكما مساعدا في نهائيات كأس العالم وهو دولي منذ 2007.

السودان:

وليد أحمد الحكم المساعد سيكون ضمن الطواقم التي ستدير مباريات المونديال وهو يحمل الشارة الدولية منذ 2009.

تونس: