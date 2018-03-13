هكذا تستعد المنتخبات العربية للمونديال

قبل ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم لكرة القدم في نسخة 2018 التي تقام في روسيا يدخل ممثلو العرب مرحلة الإعداد للمحفل الكروي الأكبر في عالم الكرة.

المونديال المقبل ستشارك فيه للمرة الأولى أربعة منتخبات عربية هي مصر والسعودية والمغرب وتونس، وكل منها أعد برنامجا تحضيريا للمشاركة بين معسكرات استعدادية ومواجهات ودية.

وهذا ما تقف عليه استعدادات المنتخبات العربية حتى الآن:

الأخضر

ممثل عرب آسيا، المنتخب السعودي، بدأ استعداداته في شباط/فبراير بمواجهتين فاز في الأولى على مولدوفا بثلاثية نظيفة قبل أن يخسر بنتيجة 4-1 أمام مضيفه العراق.

وفي الفترة المقبلة يعتزم المنتخب الملقب بالأخضر خوض خمسة لقاءات ودية، هي:

ضد أوكرانيا 23 آذار/مارس

ضد بلجيكا 27 آذار/مارس

ضد إيطاليا 28 أيار/مايو

ضد بيرو 3 حزيران/يونيو

ضد ألمانيا 8 حزيران/يونيو

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى من النهائيات إلى جوار شقيقه المصري والمنتخب الروسي المضيف وكذلك منتخب أوروجواي.

الفراعنة

المنتخب المصري العائد للمونديال بعد 28 عاما من الغياب يطلق استعداداته من معسكر تدريبي في سويسرا.

مواجهات الفراعنة الودية قبل انطلاق كأس العالم هي:

ضد البرتغال 23 آذار/مارس

ضد اليونان 26 آذار/مارس

ضد الكويت 26 أيار/مايو

ضد بلجيكا 6 حزيران/يونيو

أسود الأطلس

حتى الآن لم يكشف المنتخب المغربي سوى عن مواجهتين وديتين تسبقان خوض غمار نهائيات كأس العالم في روسيا.

تعرف عليهما:

ضد صربيا 23 آذار/مارس

ضد أوزبكستان 27 آذار/مارس

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثانية مع البرتغال وإسبانيا وإيران.

نسور قرطاج

نسور قرطاج بدأوا معسكرهم التدريبي الإثنين، ويسعى المنتخب التونسي لتخطي الدور الأول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته المونديالية.

وهذه هي مباريات منتخب تونس التحضيرية:

ضد إيران 23 آذار/مارس

ضد كوستاريكا 27 آذار/مارس

ضد البرتغال 27 أيار/مايو

ضد إسبانيا 9 حزيران/يونيو

ويلعب المنتخب التونسي في نهائيات المونديال بالمجموعة السابعة في مواجهة بلجيكا وإنكلترا وبنما.