وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا الخميس

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في القاهرة الخميس لبحث التطورات في غزة وملف نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وقال مسؤول دبلوماسي عربي في القاهرة، إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب قدمته الرياض.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اجتماع المندوبين الدائمين المقرر عقده الأربعاء بناء على طلب السلطة الفلسطينية سيكون اجتماعا تحضيريا للاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب

وكان إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس قبل يومين، قد أثار غبطة الإسرائيليين وغضب الفلسطينيين.

وخيّم التوتر والعنف على مراسم نقل السفارة، إذ نظم الفلسطينيون مسيرات ضخمة في المنطقة الحدودية من قطاع غزة، أدت إلى مقتل نحو 60 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي الذي قال من جانبه إن بعض المحتجين حاولوا اختراق الجدار الأمني وزرع عبوات ناسفة في المنطقة.