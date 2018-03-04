أقوى العملات العربية.. اعرف ترتيب بلدك

نشر موقع currencyc.com جدولا بقيمة العملات ومن بينها العملات العربية بالنسبة للدولار الأميركي.

وتبين أن ترتيب العملات العربية من حيث قوتها حتى تاريخ نشر الجدول يوم السبت الثالث من آذار/مارس من عام 2018 هو كالتالي:

قيمة الدولار مقابل كل عملة عربية:

دينار كويتي (0.2999)

دينار بحريني (0.3765)

ريال عماني (0.3848)

دينار أردني (0.7075)

دينار ليبي (1.3345)

دينار تونسي (2.4085)

ريال قطري (3.6398)

درهم إماراتي (3.6728)

ريال سعودي (3.7498)

درهم مغربي (9.1960)

جنيه مصري (17.5904)

جينه سوداني (17.9104)

دينار جزائري ((113.8970)

فرنك جيبوتي (176.8000)

ريال يمني (249.7504)

أوقية موريتانية (350.0003)

فرنك قمري (399.2504)

ليرة سورية (514.9800)

شلن صومالي (562.0003)

ليرة لبنانية (1.510.0003)

دينار عراقي (1.184.0000)