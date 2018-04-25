دولة عربية ضمن الأسوأ في حرية الصحافة حول العالم

أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي عن حرية الصحافة حول العالم لعام 2018، واحتلت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراكز متأخرة في القائمة.

وشهدت سورية الأداء الأسوأ على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاءت في المركز 177 من أصل 180 دولة في القائمة، وذلك بسبب الحرب المستمرة هناك منذ العام 2011، مما أجبر الصحفيين على الفرار.

على الناحية الأخرى، جاءت تونس في مقدمة الدول العربية من حيث حرية الصحافة، إذ احتلت المركز 97 عالميا.

وجاءت السعودية في المركز 169، واليمن في المركز 167، والبحرين في المركز 166، كما احتلت مصر المركز 161 وذلك بسبب إلصاق الحكومة المصرية تهم الإرهاب للعديد من الصحافيين وتعرض بعضهم للسجن، وفقا لتقرير المنظمة.

واحتل العراق المرتبة 161 عالميا، فيما جاءت دولة المغرب في المركز 135، وجاءت الإمارات في المركز 128، واحتلت قطر المرتبة 125.

وجاء في التقرير، "شهدت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التراجع الأكبر فيما يخص حرية الإعلام، وذلك وفقا للمؤشرات المستخدمة لقياس حرية الصحافة سنويا".

وجاء في المركز الأول عالميا دول النرويج، ثم السويد في المركز الثاني، وهولندا في المركز الثالث، في حين احتلت كوريا الشمالية المركز الأخير، يسبقها كل من إريتريا وتركمانستان وسوريا.

فيما يلي، ترتيب الدول العربية عالميا، من الأفضل إلى الأسوأ بحسب ما جاء في تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود".

97- تونس

100- لبنان

105- الكويت

127- عمان

128- الإمارات

132- الأردن

135- المغرب

136- الجزائر

160- العراق

161- مصر

162- ليبيا

166- البحرين

167- اليمن

168- الصومال

169- السعودية

174- السودان

177- سوريا

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.