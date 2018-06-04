'يضاعف الأداء'.. آبل تكشف عن iOS 12

كشفت شركة آبل الاثنين عن نظام التشغيل الجديد iOS 12، وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة كريغ فدريغي خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين الذي يعقد في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا "إن النظام الجديد سيضاعف الأداء للأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS 11".

وأشار إلى أن آبل تركز على تعزيز الأداء في أجهزة آيفون من طراز "6 plus"، حيث سيكون iOS 12 أسرع بنسبة تتراوح بين 40 و70 في المئة.

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ويعزز النظام الجديد استخدام تطبيقات محاكاة الواقع الافتراضي (Augmented Reality)، إضافة إلى تطبيق يسمح بقياس الأبعاد بشكل دقيق خاصة إذا ما أردت محاكاة وضع أثاث داخل غرفة على سبيل المثال.

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وأعلنت آبل عن نسخة جديدة من الأدوات تتيح للمطورين خاصية أكثر من مستخدم في الوقت ذاته على تطبيقات محاطات الواقع الافتراضي، حيث يمكن لأكثر من شخص رؤية المشهد ذاته في آن واحد.

ويتوقع أن يتم بيع 22 مليون سماعة ونظارات تطبيقات محاكاة الواقع الافتراضي خلال 2018.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك أن إيرادات متجر آبل للمطورين قاربت الـ100 مليار دولار منذ بداية افتتاحه، حيث سيحتفل بعيد تأسيسه الـ10 قريبا.

وذكر أن متجر آبل يشهد 500 مليون زيارة أسبوعيا، فيما يوجد أكثر من 350 مليون تطبيق تم برمجتها باستخدام لغة سويفت "Swift".