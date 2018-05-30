تحديث "iOS 11.4" من أبل.. إليك الخطوات

أطلقت آبل تحديثا جديدا لنظام "iOS 11.4" قبل أيام من بدء العد العكسي لإعلان نظام التشغيل "iOS12" في مؤتمرها للمطورين الذي سيعقد في الرابع من حزيران/ يونيو.

وأولى المزايا التي يتيحها التحديث تتعلق بالرسائل على آيكلاود "iCloude"، حيث تستطيع مزامنة وإدارة رسائلك على الأجهزة التي تريدها من منتجات آبل وحتى الحواسيب التي تتضمن برنامج آيكلاود.

والجديد في هذا الأمر أن المستخدم لن يحتاج إلى إدارة صندوق الرسائل في كل جهاز لوحده، يكفي استخدام أي من الأجهزة التي تستخدم آيكلاود لإدارة المحادثات الخاصة بك على أجهزة متعددة.

وثاني المزايا دعم ازدواجية الـ "ستيريو هوم بود" من خلال تحديث " AirPlay 2" والتي ستعمل أيضا على جهاز "آبل تي في"، والتي يمكن التحكم بها من خلال أجهزة آيفون أو آيباد.

ولتحميل تحديث " iOS 11.4" على جهازك، اتبع الخطوات التالية:

- تأكد أن الجهاز موصول بالشاحن أو أكثر من 50 في المئة شحن البطارية.

- اضغط على زر الإعدادات من الشاشة الرئيسية.

- اختار "العام".

- ستجد زر تحديث البرنامج.

- اضغط على تنزيل وتثبيت.

- أدخل اسم ورمز المرور الخاص بك.

- اختر موافق على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

- سيبدأ التحميل تلقائيا عندما تجهز الملفات.