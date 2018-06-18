iOS 12.. تحديد موقعك يصبح أسهل عند الاتصال بالطوارئ

يتضمن تحديث iOS 12 المنتظر إطلاقه الخريف المقبل خاصية جديدة لتعزيز أمن وحماية المستخدمين، يقوم بموجبها الجهاز بإرسال موقعك عند الاتصال برقم الطوارئ 911 في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة أن هذه الخاصية لن تنتهك خصوصية المستخدمين في تحديد أماكنهم، إذ لن تتم اتاحتها إلا في حال تم الاتصال بالطوارئ، من أجل التسهيل للوصول لهم ومساعدتهم.

وأشارت آبل إلى أن 80 في المئة من الاتصالات التي تتلقاها مراكز الطوارئ 911 تأتي عن طريق أجهزة خلوية.

ومن المقرر أن تطلق آبل التحديث المقبل لنظام التشغيل في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ويتضمن عدة ميزات جديدة، يلخصها التقرير التالي:

'يضاعف الأداء'.. آبل تكشف عن iOS 12