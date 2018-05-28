ما الذي ينتظره عشاق آبل في مؤتمرها للمطورين؟

ينتظر عشاق منتجات شركة آبل انعقاد مؤتمر المطورين في الرابع من حزيران/ يونيو في مدينة سان خوزيه بكاليفورنيا، ليتم الإعلان عن جديد الشركة من المنتجات التي سيتم طرحها قبل نهاية العام.

ومن المنتظر أن تعلن آبل عن نسخة جديدة من نظام التشغيل "IOS" تتضمن لوحة تحكم جديدة، وتطويرات على نظام "ARKIT" تتيح تجربة واقعية أكثر في استخدام ألعاب وتطبيقات الواقع المدمج.

وسيتم الإعلان عن خيارات أكثر على آيباد فيما يتعلق بتزامن المهام وسعات التخزين وتجاوب الشاشة مع قلم آبل.

ويتوقع أن تشهد خدمة المساعد الشخصي "سيري" تطويرا يمثل نقطة انطلاقة لجيل جديد من هذه الخدمة، بحسب تقرير سابق لبلومبيرغ.

ولا زالت الشكوى قائمة من نظام التشغيل "IOS11" إذ يتضمن العديد من المشاكل التي تظهر كل فترة، والتي تتعلق بالتنبيهات أو التصحيح الإملائي، أو تشغيل تطبيقات دون تنبيه المستخدم.

ويعقد مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC ليتيح فرصة لملايين المطورين للتعرف على كيفية إنشاء تجارب جديدة على منصات آبل المختلفة.